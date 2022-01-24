Посетившую Польшу туристку оштрафовали за нацистское приветствие у Освенцима

Туристка из Нидерландов, посетившая Польшу, сфотографировалась около концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме и была оштрафована. Подробности произошедшего публикует ТАСС со ссылкой на полицию Малопольского воеводства.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 23 января. 29-летняя путешественница позировала для фотографии у ворот концлагеря, демонстрируя жест нацистского приветствия, снимок делал ее муж. Во второй половине дня супругов задержали сотрудники правоохранительных органов Польши.

Прокуратура оштрафовала нарушительницу за пропаганду фашизма. По словам девушки, это была глупая шутка. Свою вину она признала.

Ранее сообщалось, что туристки из Украины снялись обнаженными в Черногории и были оштрафованы за нарушение закона об общественном порядке. Отмечается, что трех украинок задержала полиция на трассе, ведущей к популярному курорту страны, — Котору. Девушки позировали обнаженными, обливаясь водой из пожарного шланга машины, стоящей на обочине. В это время их фотографировали двое мужчин.