Украинки снялись обнаженными на популярном курорте и были оштрафованы

Туристки из Украины снялись обнаженными в Черногории и были оштрафованы за нарушение закона об общественном порядке. Об этом сообщает местное издание Boka News.

Отмечается, что трех украинок задержала полиция в четверг, 8 июля, на трассе, ведущей к популярному курорту страны — Котору. Девушки позировали обнаженными, обливаясь водой из пожарного шланга машины, стоящей на обочине. В это время их фотографировали двое мужчин.

Туристкам было выдвинуто обвинение в непристойном поведении и нарушении общественного порядка. Украинки обязаны выплатить штраф в размере 450 евро (около 40 тысяч рублей).

Также издание сообщило, что ранее в сеть попадали и другие фотографии трех обнаженных девушек. Туристки снимались на фоне Старого города в Которе. Предположительно, съемки были частью порнографического фильма. Инцидент также вызвал возмущение и негодование у местных жителей.

Ранее в мае нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили голую фотосессию на яхте. Обнаженных девушек в процессе съемки успели сфотографировать с другой яхты. После этого снимки попали в интернет и местные СМИ, после чего туристок задержала полиция.