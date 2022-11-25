Появились новые подробности о сбившем женщину в Москве 17-летнем подростке

Сбивший женщину в Москве 17-летний подросток оказался сыном директора транспортной фирмы

Сбивший женщину на пешеходном переходе в Москве 17-летний подросток оказался сыном директора транспортной фирмы. Новые подробности сообщает mk.ru.

По данным издания, молодой человек проживает в Реутове. По данным столичной прокуратуры, у него нет прав на управление автомобилем, а саму машину он купил месяц назад, скрыв свой возраст от продавца.

ДТП произошло в ночь на 25 ноября на Красноярской улице на востоке столицы. Дептранс опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как люди выходят из автобуса на остановке и переходят дорогу по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на высокой скорости сбивает пешехода.

В результате наезда пострадала 30-летняя женщина. Потерпевшая в тяжелом состоянии доставлена в одну из больниц Москвы.