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10:42, 25 ноября 2022Россия

Появились новые подробности о сбившем женщину в Москве 17-летнем подростке

Сбивший женщину в Москве 17-летний подросток оказался сыном директора транспортной фирмы

Кадр: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

Сбивший женщину на пешеходном переходе в Москве 17-летний подросток оказался сыном директора транспортной фирмы. Новые подробности сообщает mk.ru.

По данным издания, молодой человек проживает в Реутове. По данным столичной прокуратуры, у него нет прав на управление автомобилем, а саму машину он купил месяц назад, скрыв свой возраст от продавца.

ДТП произошло в ночь на 25 ноября на Красноярской улице на востоке столицы. Дептранс опубликовал кадры с места происшествия. На них видно, как люди выходят из автобуса на остановке и переходят дорогу по нерегулируемому переходу. В это время автомобиль на высокой скорости сбивает пешехода.

В результате наезда пострадала 30-летняя женщина. Потерпевшая в тяжелом состоянии доставлена в одну из больниц Москвы.

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Евгения Куликова
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