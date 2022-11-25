Зеленский назвал число живущих без электричества украинцев

Зеленский заявил, что более шести миллионов абонентов на Украине остаются без света

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале назвал число жителей страны, в настоящее время живущих без электричества. По его словам, без света остаются более шести миллионов человек.

«Ключевая задача сегодняшнего дня, как и других на этой неделе, — энергетика. На этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности более шести миллионов абонентов», — заявил глава государства.

Ранее генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко рассказал, что Киев обеспечен электроэнергией лишь на 30 процентов. Он отметил, что электроэнергию в домах украинской столицы включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов.