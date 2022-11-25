В Киеве сообщили об обеспечении электричеством только 30 процентов жителей

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Киев обеспечен электричеством только на 30 процентов

Киев обеспечен электроэнергией только на 30 процентов, сообщил в эфире единого украинского телемарафона генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко, пишет РИА Новости.

По словам главы компании, электроэнергию в домах украинской столицы включают на три-четыре часа с перерывом в восемь часов. «Нам хватает мощности только на 30 процентов потребления жителей города», — подчеркнул он.

Фоменко объяснил, что в области сложилась «более критичная» ситуация. По его словам, кроме всего прочего, непогода существенно повредила энергосистему. Сейчас ведется восстановление сетей.

Ранее стало известно, что в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений временно не действуют, пока ситуация не будет стабилизирована.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал обстановку в энергетике сложной. Практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Как утверждает глава государства, каждый час к электроэнергии подключают новых потребителей. В 15 регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением.