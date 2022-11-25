На Украине запретили экспортировать дрова

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что правительство запретило экспорт дров из страны

Правительство Украины запретило экспорт дров из страны. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что украинское правительство «приняло решение о запрете экспорта топливной древесины». По его словам, соответствующие меры обусловлены необходимостью накопления дров, являющихся основным ресурсом для отопления во многих населенных пунктах, в особенности — в располагающихся вблизи зоны боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил западные страны предоставить дизельное топливо для генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в республике.