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20:32, 25 ноября 2022Бывший СССР

На Украине запретили экспортировать дрова

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что правительство запретило экспорт дров из страны

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Правительство Украины запретило экспорт дров из страны. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что украинское правительство «приняло решение о запрете экспорта топливной древесины». По его словам, соответствующие меры обусловлены необходимостью накопления дров, являющихся основным ресурсом для отопления во многих населенных пунктах, в особенности — в располагающихся вблизи зоны боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил западные страны предоставить дизельное топливо для генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в республике.

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Алевтина Запольская
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