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11:59, 25 ноября 2022Мир

В США допустили возникновение пандемии COVID-19 из-за инцидента с исследованием

Сенат США назвал предполагаемой причиной пандемии COVID-19 инцидент с исследованием

Фото: Ross D. Franklin / AP

Пандемия коронавирусной инфекции могла возникнуть в результате связанного с исследованием инцидента. Об этом сообщается в отчете комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

В документе сообщается, что анализ общедоступной информации позволяет сделать вывод о том, что пандемия COVID-19, «скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями». При этом авторы отчета указывают, что новая информация, которую могут опубликовать, способна изменить эту оценку.

В комитете добавили, что версия о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса «кредита доверия» не заслуживает. По мнению специалистов, дать более точный ответ относительно происхождения вируса помогут ответы на ряд вопросов. В упомянутом перечне фигурируют вопросы о промежуточном носителе SARS-CoV-2 и первом случае инфицирования человека, а также местонахождении вирусного резервуара.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что повторное заражение коронавирусом увеличивает риск отказа органов и смерти.

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Варвара Кошечкина
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