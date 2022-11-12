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04:30, 12 ноября 2022Наука и техника

Повторное заражение коронавирусом увеличило риск смерти

Nature Medicine: повторное заражение SARS-CoV-2 повышает риск отказа органов и смерти

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показали, что повторное заражение коронавирусом увеличивает риск отказа органов и смерти. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали около 5,8 миллиона медицинских записей базы данных Министерства по делам ветеранов США. Пациентов разделили на несколько групп, в самую крупную из которых входило 5,3 миллиона человек, которым не ставили диагноз COVID-19 в период c 1 марта 2020 года по 6 апреля 2022 года. В другую группу входило 443 тысяч человек, у которых был один положительный результат тестов на коронавирус, в третью — 41 тысяча человек, которые перенесли две или более коронавирусных инфекций. Учитывались различные варианты коронавируса, включая дельта, омикрон и BA.5.

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Был разработана статистическая модель для оценки риска негативных последствий для здоровья в период от первых 30 дней до шести месяцев после заражения SARS-CoV-2. Оказалось, что люди с повторной инфекцией в три раза чаще нуждаются в госпитализации и в два раза чаще умирают, чем люди без повторного заражения. Риски были наиболее выражены в острой фазе заболевания, но оставались повышенными в постострой фазе в течение следующих шести месяцев.

Повторное заражение коронавирусом повышают риски нарушения работы легких в 3,5 раза, заболеваний сердца в три раза и заболеваний головного мозга в 1,6 раза по сравнению с теми, кто был инфицирован SARS-CoV-2 один раз. Другие вероятные осложнения включают нарушения работы опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы; диабет и заболевания почек, а также проблемы с психическим здоровьем.

Повышение риска наблюдалось и у тех, кто перенес прорывные инфекции, то есть заразился, несмотря на сделанную ранее прививку. Также чем больше пациент перенес инфекций, тем сильнее возрастала вероятность осложнений.

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Александр Еникеев
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