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16:49, 25 ноября 2022Россия

Российская учительница годами избивала палкой и оскорбляла ученика у доски

Учительница из Карачаево-Черкесии годами оскорбляла ученика у доски и избивала его палкой

В российской гимназии учительница начальных классов несколько лет избивала ученика палкой и оскорбляла его у доски перед другими детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Первые четыре класса мальчик отучился в гимназии №16 в Карачаево-Черкесии. Все это время ребенок терпел унижения от учительницы, которая назвала его ябедой после того, как он рассказал о происходящем семье.

«Меня палками била учительница, по голове била, когда я к доске выходил, меня обзывали», — описал мальчик отношения с преподавателем и одноклассниками.

В пятом классе родители решили перевести ребенка в другую школу и сменили место жительства.

Ранее сообщалось, что учительница из Удмуртии заставляла детей ставить одноклассника коленями на горох и издеваться над ним. Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ сроком на 220 часов.

Варвара Родикова
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Российская учительница годами избивала палкой и оскорбляла ученика у доски
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