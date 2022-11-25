Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться

В Уфе посетитель кафе сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться

В Уфе посетитель кафе сломал руку понравившейся девушке, которая отказалась с ним познакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, пострадавшая россиянка отдыхала в кафе со своей подругой, когда к ним подошел один из гостей заведения с намерением познакомиться. Получив отказ, мужчина напал на девушку и сломал руку, а также ударил в лицо ее спутницу.

Как пишут авторы поста, сразу после конфликта нападавший сел в машину и скрылся. Пострадавшие девушки написали заявление в полицию.

Ранее в Самарской области задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 30-летней сотрудницы полиции. По версии следствия, мужчина попытался познакомиться с женщиной в одном из местных ночных заведений. Получив отказ, он нанес своей жертве смертельное ножевое ранение.

