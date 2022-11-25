Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 25 ноября 2022Россия

Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться

В Уфе посетитель кафе сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Уфе посетитель кафе сломал руку понравившейся девушке, которая отказалась с ним познакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации издания, пострадавшая россиянка отдыхала в кафе со своей подругой, когда к ним подошел один из гостей заведения с намерением познакомиться. Получив отказ, мужчина напал на девушку и сломал руку, а также ударил в лицо ее спутницу.

Как пишут авторы поста, сразу после конфликта нападавший сел в машину и скрылся. Пострадавшие девушки написали заявление в полицию.

Ранее в Самарской области задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 30-летней сотрудницы полиции. По версии следствия, мужчина попытался познакомиться с женщиной в одном из местных ночных заведений. Получив отказ, он нанес своей жертве смертельное ножевое ранение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО предрек «ужасающую зиму» для Украины
Обнаружена планета со ультракоротким периодом вращения
Освобожденный из украинского плена военный рассказал о состоянии пленных
Перечислены неочевидные причины развития рака молочной железы
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год
Стало известно о продолжении поставок импортного пива в Россию
HP потратит на уход из России миллионы долларов
Россиянин сломал руку понравившейся девушке за отказ познакомиться
В Грузии допустили отравление Саакашвили
Германия запретила Польше передавать Украине ЗРК Patriot
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.