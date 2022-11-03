Россиянин убил отказавшуюся познакомиться с ним сотрудницу полиции

В Самаре задержали мужчину за убийство отказавшейся знакомиться с ним полицейской

В Самарской области задержали 33-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 30-летней женщины. Об этом в четверг, 3 ноября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Татьяна Баринова.

По данным следствия, в ночь на 2 ноября мужчина пытался познакомиться с погибшей в одном из развлекательных заведений Самары. Получив отказ, в ходе ссоры злоумышленник нанес своей жертве смертельное ножевое ранение, а затем сбежал с места преступления. Женщина скончалась в машине скорой помощи. Как сообщают «Известия», погибшая являлась сотрудницей полиции.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

«На основании анализа собранной информации сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области был задержан мужчина 1989 года рождения, причастный к совершению преступления. В ближайшее время следствие выступит в суде с ходатайством об избрании меры пресечения», — рассказали в СКР.

16 октября сообщалось, что задержанный после семейного скандала россиянин убил полицейского под Костромой.