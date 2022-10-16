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01:51, 16 октября 2022Силовые структуры

Задержанный после семейного скандала россиянин убил полицейского

Задержанный после семейного скандала россиянин убил полицейского под Костромой

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Костромской области 64-летний мужчина убил полицейского. Об этом РИА Новости сообщили в региональном УМВД.

ЧП произошло днем 15 октября в селе Георгиевское. Местная жительница сообщила в полицию о семейном скандале, и приехавший наряд решил задержать мужчину. При сопровождении его в патрульный автомобиль злоумышленник выстрелил в стража порядка из неустановленного оружия и скрылся.

Позднее преступника нашли в заброшенном здании в лесополосе. После оцепления и переговоров он сдался полиции. Выяснилось, что ранее мужчина был судим.

Следственными органами СК по Костромской области возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность). Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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Марина Совина
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