Российский подросток убил ровесника и скрылся с отцом

13-летнего подростка, подозреваемого в убийстве, объявили в федеральный розыск

В Нижнем Новгороде 13-летнего школьника и его отца объявили в федеральный розыск. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Ni Mash.

По данным издания, в июне 2022 года на улице Куйбышева было найдено тело 13-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Следователи выяснили, что с ним расправился сверстник, который в ходе допроса сознался в преступлении. После этого было возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Однако после этого школьник скрылся вместе с отцом.

Ранее 25 ноября сообщалось, что в Рязани к трем с половиной годам колонии общего режима приговорили двух российских подростков, совершивших нападение на мужчину.