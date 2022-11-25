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10:11, 25 ноября 2022Силовые структуры

Российские школьники напали на мужчину и получили срок

В Рязани напавших на мужчину российских подростков отправили в колонию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Рязани к трем с половиной годам колонии общего режима приговорили двух российских подростков, совершивших нападение мужчину. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 3 февраля 2022 года двое школьников 2004 года рождения решили ограбить случайного прохожего. Они атаковали мужчину с двух сторон и, применив аэрозольный баллончик, избили его. После чего ограбили, отобрав мобильный телефон. После того как жертва нападения обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено дело по статье 162 («Разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Сыщики быстро вышли на след преступников, ранее оба подростка уже привлекались к уголовной ответственности.

5 мая сообщалось, что в Томской области двое подростков забили односельчанина до смерти металлической трубой.

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Владимир Седов
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