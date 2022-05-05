Двое подростков предстанут перед судом за убийство россиянина и разбой

В Томской области двое подростков забили односельчанина до смерти металлической трубой

В Томской области двое подростков предстанут перед судом за убийство россиянина, насилие в отношении полицейского и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Елена Лебедева.

По данным следствия, обвиняемые захотели завладеть деньгами и имуществом односельчанина и стали готовиться к разбойному нападению. 4 ноября прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они незаконно проникли в квартиру мужчины и били его куском металлической трубы по голове и телу. В течение долгого времени они пытали жертву, требуя сказать, где находятся деньги. В результате злоумышленники забрали более 23 тысяч рублей и скрылись с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Несколько дней спустя один из фигурантов во время обысков в квартире применил насилие в отношении полицейского и публично оскорбил его, используя нецензурную лексику.

На время следствия подростков поместили в СИЗО.