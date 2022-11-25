Владельца сети кофеен «Правда кофе» задержали за нападение на полицейских

В Москве задержали владельца сети кофеен «Правда кофе» Лейтеса за нападение на полицейских

В Москве следственный комитет начал проверку по факту нападения на сотрудников полиции основателем и владельцем сети кофеен «Правда кофе» Филиппом Лейтесом и его друзьями, компанию хулиганов задержали и доставили в отделение. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 23 ноября. 35-летний петербургский предприниматель и его друзья в состоянии алкогольного опьянения сначала разбили стекло на входе в бизнес-центр «Ямское Плаза», а потом избили прибывших на место полицейских. Компания отказалась прекращать веселье и оказала правоохранителям сопротивление при попытке задержания. Врачи зафиксировали перелом пальца у одного полицейского, многочисленные ушибы в области головы и тела — у другого.

Доставить в отделение дебоширов удалось. На всех заведены административные протоколы за разбитое стекло по статье о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Горнозаводске 45-летнего мужчину осудили почти на два года за нападение на полицейского.