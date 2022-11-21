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18:12, 21 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили почти на два года за нападение на сотрудника МВД

В Горнозаводске 45-летнего мужчину осудили почти на два года за нападение на полицейского

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В Горнозаводске суд приговорил 45-летнего местного жителя почти к двум годам лишения свободы за нападение на полицейского. Об этом в понедельник, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Мужчину осудили на один год и девять месяцев колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе участковый попросил пьяного фигуранта покинуть общественное место. Он объяснил дебоширу, что составит протокол об административном правонарушении. Тогда осужденный применил насилие в отношении сотрудника МВД.

Ранее стало известно, что в Иркутской области безработный попытался зарезать полицейского, ужинавшего в кафе с женой.

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Екатерина Власова
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