Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 25 ноября 2022Россия

Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре

Вдова режиссера Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
СюжетПожар в Москве:

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В коттеджном поселке Лесное Озеро на территории Новой Москвы при пожаре погибла вдова режиссера Станислава Говорухина Галина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ГУ МЧС по Москве подтвердило информацию о погибшем при пожаре в поселке. Там проинформировали, что сообщение о возгорании поступило 25 ноября в 15:42. Пожар возник в частном одноэтажном деревянном доме с мансардным этажом, он распространился на площади 100 квадратных метров. Его потушили к 18:06.

Причины возгорания пока не уточняются.

Галине Говорухиной, второй супруге кинорежиссера, было 74 года. Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года в возрасте 82 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Комментарии отключены
Последние новости
Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «не надо, нам хватит»
Светлана Лобода опровергла запрет на въезд в Литву
Виктория Бекхэм примерила платье без бюстгальтера и нарвалась на критику в сети
ЕС начал усиленно патрулировать трубопроводы после взрывов на «Северных потоках»
В РПЦ отреагировали на отказ Минкульта в прокатном удостоверении «Монастырю»
Путин пообещал разобраться с обеспечением горячим питанием в зоне СВО
Путин высказался о привлечении раненных в зоне СВО солдат к работе в военкоматах
Глюкозу в купальнике сравнили с Волочковой
В Уфе экс-начальника УМВД по борьбе с коррупцией заподозрили во взяточничестве
Малышева назвала первый признак смертельно опасного заболевания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.