Вдова Станислава Говорухина погибла при пожаре

Вдова режиссера Станислава Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве

В коттеджном поселке Лесное Озеро на территории Новой Москвы при пожаре погибла вдова режиссера Станислава Говорухина Галина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

ГУ МЧС по Москве подтвердило информацию о погибшем при пожаре в поселке. Там проинформировали, что сообщение о возгорании поступило 25 ноября в 15:42. Пожар возник в частном одноэтажном деревянном доме с мансардным этажом, он распространился на площади 100 квадратных метров. Его потушили к 18:06.

Причины возгорания пока не уточняются.

Галине Говорухиной, второй супруге кинорежиссера, было 74 года. Станислав Говорухин скончался в июне 2018 года в возрасте 82 лет.