Протестующие иностранцы вышли на улицу голыми из ненависти к бренду Zara

В Мельбурне участники Extinction Rebellion вышли на улицу голыми из ненависти к Zara и H&M

Протестующие иностранцы вышли на улицы голыми из ненависти к брендам Zara, H&M, Cotton On и Uniqlo. Об этом сообщает издание Perth Now.

Участники движения Extinction Rebellion пришли в торговый центр Bourke Street Mall в Мельбурне, Австралия, обнаженными, чтобы выразить протест против акции «Черная пятница». Они завернулись в ярко-розовое полотно, на котором была нанесена надпись «быстрая мода губит Землю, лучше ходить голым», и прошлись по упомянутым магазинам.

Отмечается, что протестующие покинули торговый центр через несколько минут после угроз полиции арестовать их.

В сентябре 2021 года женщина прошлась центральным улицам Лондона голой с целью привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата. 31-летняя студентка Лаура Амхерсти (Laura Amherst), которая является активисткой движения Extinction Rebellion, объяснила, что ее часто высмеивали в соцсетях за намерение обнажиться в людном месте в знак протеста. Однако на публичной демонстрации, которая состоялась 2 сентября, Амхерсти осуществила свою идею вопреки критике общества.