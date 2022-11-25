Полиция обвинила крыс в исчезновении 600 килограммов конопли

The National News: индийские полицейские объяснили пропажу 600 кг конопли действиями крыс

Полицейские в индийском городе Матхура обвинили крыс в исчезновении почти 600 килограммов конопли. Об этом сообщает The National News.

В 2018 и 2019 годах полиция арестовала шестерых подозреваемых в контрабанде и изъяла у них наркотики, которые они везли. В начале судебного процесса в качестве вещественного доказательства были продемонстрированы образцы изъятых наркотиков. Судья потребовал предъявить оставшуюся часть, однако это оказалось невозможным.

По словам сотрудников полиции, груз контрабандистов был конфискован много лет назад и с тех пор пропал из хранилища. Прокурор Ранвир Сингх объяснил пропажу действиями грызунов и подчеркнул, что предоставить коноплю суду не представляется возможным. «В полицейском участке нет места, где хранящиеся вещи можно было бы уберечь от крыс. А все, что осталось после них, уничтожили офицеры», — пояснил он.

В полиции подчеркнули, что не могут справиться с грызунами самостоятельно. «Несмотря на свой маленький размер, крысы не боятся полиции. В свою очередь, полицейские не могут считаться экспертами в решении этой проблемы», — заявил прокурор.

Ранее сообщалось, что обезьяна в индийском городе Джайпур, штат Раджастан, похитила хранившуюся в полицейском участке сумку с 15 уликами по делу об убийстве. Оказалось, что сумка хранилась под деревом на территории отделения полиции, так как на специальном складе не было места.