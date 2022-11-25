На российской шахте погиб человек

На шахте в Североуральске Свердловской области погиб человек

На шахте одного из предприятий в Североуральске погиб человек. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Как заявили агентству в региональном главке МВД, 25 ноября в полицию обратился директор предприятия. Погибшим оказался 34-летний проходчик. Сведений о других пострадавших не поступало.

В свою очередь, в Следственном комитете Свердловской области сообщили, что начали проверку по факту смерти мужчины. Возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали сотрудники ведомства. Причина гибели шахтера не уточняется.

Ранее в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.