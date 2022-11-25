Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:42, 25 ноября 2022Путешествия

Названы самые роскошные горнолыжные курорты мира

Savills назвало Whistler Blackcomb в Канаде самым роскошным горнолыжным курортом мира

Фото: Whistler Blackcomb Holdings

Международное агентство элитной недвижимости Savills назвало Whistler Blackcomb в Канаде самым роскошным горнолыжным курортом мира. Результаты исследования публикует британский таблоид The Daily Mail.

Отмечается, что горнолыжный курорт, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия, идеально подходит для уединенного отдыха. «Whistler Blackcomb предлагает 8000 акров земли для любителей зимних видов спорта, большое количество снега, круглогодичную оживленную деревню, привлекательные цены на недвижимость и непосредственную близость к Ванкуверу», — отметили авторы материала.

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

Вторую строчку в рейтинге занял один из самых известных курортов в Швейцарии, располагающийся на юге кантона Вале на границе с Италией, — Zermatt. Тройку лидеров замыкает итальянский курорт Val Gardena в Доломитовых Альпах. В топ-10 любимых мест для горнолыжного отдыха среди состоятельных туристов также вошли курорты Gstaad и Verbier в Швейцарии, Mayrhofen, Zell am See и Mont Tremblant в Канаде и Furano в Японии.

Ранее сообщалось, что лучшим горнолыжным курортом России в 2022 году по итогам первой национальной премии «Горы России» стала «Красная Поляна» в Краснодарском крае. «Шерегеш» в Кемеровской области, где в период туристического сезона проходят десятки различных мероприятий для отдыхающих, был признан самым событийным горнолыжным курортом страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к матерям военнослужащих
В Госдуме обвинили Киркорова и Лазарева в пропаганде нетрадиционных ценностей
Импортные перевозки в Россию резко сократились
Появились подробности о жестоко избившей двухлетнею дочь назло мужу россиянке
Четыре человека погибли из-за обстрела Новой Каховки украинскими войсками
Общественники попросили проверить «Фантастические твари» на ЛГБТ-пропаганду
Болельщикам на ЧМ в Катаре запретили наряжаться крестоносцами
«Яндекс» объявил о возможном разделении бизнеса
Разработана инновационная электронная повязка для хронических ран
Российская учительница годами избивала палкой и оскорбляла ученика у доски
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.