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11:19, 25 ноября 2022Мир

В Турции рассказали о результатах операции против террористов

Министр обороны Турции Акар заявил, что ВВС ликвидировали 326 террористов в Ираке и Сирии

Фото: Globallookpress.com

В ходе воздушных операций ВВС Турции в Сирии и Ираке было ликвидировано 326 террористов. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает ТАСС.

«К настоящему времени в результате операции "Коготь-меч" ликвидировано 326 террористов. Операция по наказанию террористов продолжается с воздуха при огневой поддержке с земли», — рассказал о результатах операции министр. Также Акар опроверг информацию о том, что турецкие силы нанесли удар по наблюдательному пункту армии США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной контртеррористической операции на территории Сирии и Ирака. Кроме того, сообщалось, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии.

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Виктория Кондратьева
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