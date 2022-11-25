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11:51, 25 ноября 2022Интернет и СМИ

Популярный комик с ТНТ рассказал о стажировке в «Уральских пельменях»

Комик Джабраилов рассказал, что в начале карьеры стажировался в «Уральских пельменях»

Кадр: ТНТ

Популярный стендап-комик, один из авторов в проекте «Открытый микрофон» на ТНТ Игорь Джабраилов заявил, что некоторое время стажировался в юмористическом шоу «Уральские пельмени». Подробности он раскрыл в эфире «НеобыЧайного подкаста». Запись доступна на YouTube.

Комик рассказал, что в начале карьеры его познакомили с одним из авторов сценариев для шоу «Уральские пельмени» Антоном Борисовым. Для него Джабраилов написал несколько юмористических сценок. «Я пописал какие-то скетчи, но у нас не получилось сотрудничество», — вспомнил комик.

Джабраилов добавил, что не помнит, почему ему так и не удалось стать автором в «Уральских пельменях». Он предположил, что его тексты могли быть несмешными.

Ранее Джабраилов рассказал о трудностях работы комиком в России. По его словам, у российских юмористов напряженный темп работы, в отличие от западных коллег, для которых эта работа — скорее хобби, от которого они получают одновременно удовольствие и доход.

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Олег Давыдов
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