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11:29, 25 ноября 2022Мир

Стало известно об уступках Вашингтона ради прекращения турецкой операции в Сирии

Hürriyet: США предложили вывести курдских боевиков из Сирии для остановки операции Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Вашингтон предложил вывести отряды подконтрольных американцам курдских боевиков на севере Сирии, чтобы избежать проведения Турцией трансграничной операции. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Издание уточняет, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял посла США в Анкаре Джеффа Флейка, а начальник генерального штаба США Марк Милли уже провел переговоры по данному вопросу со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером.

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«Потому что в Кобани также находятся американские солдаты. Регион находится под контролем США. Американцы предлагают вывести курдских боевиков на расстояние 30 километров без необходимости наземной операции со стороны Турции», — написал автор материала. Он отметил, что Вашингтон, решил урегулировать проблему, не доводя ситуацию до критической.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично отдал приказ о проведении военной контртеррористической операции на территории Сирии и Ирака. Кроме того, сообщалось, что турецкая армия уничтожила базы террористов в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии.

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Глеб Бажуткин
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