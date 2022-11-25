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07:00, 25 ноября 2022Забота о себе

Гинеколог предупредила женщин об опасности мастурбации овощами и фруктами

Гинеколог Шишкина: мастурбация овощами и фруктами грозит молочницей и разрывами

Фото: Shutterstock

Мастурбация фруктами и овощами грозит разрывами слизистой оболочки и молочницей, рассказала врач-гинеколог Дарья Шишкина. Об опасности мастурбации продуктами она предупредила женщин в беседе с изданием «Горящаа изба».

Она напомнила, что мастурбация секс-игрушками безопаснее, чем подручными предметами. Мягкие овощи и фрукты, предостерегла она, могут сломаться и встать поперек влагалища. «В таком случае их будет сложно подцепить и достать, а ходить с ними внутри больно. Если это случилось, важно как можно быстрее обратиться к врачу», — сказала она, подчеркнув, что, к примеру, сломанный банан будет трудно удалить из вагины, а содержащийся в нем сахар может вызвать молочницу.

Слишком большие и шершавые фрукты и овощи, продолжила она, могут привести к разрывам влагалища. «Шершавые предметы, например, огурец с пупырышками, могут порвать презерватив и поцарапать слизистую влагалища», — сказала врач, указав на то, что мастурбация подручными предметами без презерватива может привести к инфицированию стрептококком и стафилококком.

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Наконец, Шишкина не рекомендовала вводить фрукты и овощи в задний проход. «Они могут выскользнуть из руки и уйти дальше по кишке. В таком случае нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Извлечь предмет смогут только хирурги», — заключила она.

Ранее сексолог Джесс О'Рейли назвала неожиданную пользу тридцатидневного воздержания. По ее словам, полный отказ от секса и мастурбации на месяц поможет стать энергичнее и в целом благоприятно скажется на здоровье.

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Александра Лисица
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