Россияне бросились инвестировать в один вид жилья

«Этажи»: в России выросло число инвестирующих во вторичное жилье

На фоне выросшего дисконта при продаже вторичной недвижимости в России выросло число заинтересованных в таких объектах инвесторов. О том, что граждане бросились вкладывать средства в один вид жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

Инвесторы приобретают «вторичку» в удовлетворительном состоянии со скидкой, делают в ней ремонт и затем продают. «Есть примеры, когда доходность при таких инвестициях превышает 25–30 процентов за пару месяцев, которые проходят от покупки, проведения ремонта до продажи. Такой тренд сейчас уверенно набирает обороты», — рассказал Зайцев.

Эксперт добавил, что похожая ситуация наблюдается в сегменте загородных домов. Частные инвесторы покупают недостроенные дома с дисконтом, а после проводят необходимые работы и перепродают с доходностью до 30 процентов. Интересным вариантом вложения средств также являются земельные участки рядом с большими городами — такие инвестиции имеют меньший порог входа.

В ноябре москвичам посоветовали покупать, а не продавать готовые квартиры. В Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы отметили, что сейчас можно быстро продать любое жилье, однако при этом продавец понесет значительные убытки.