Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии

Пентагон сообщил, что американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о ракетном обстреле американской военной базы в Сирии. По данным Пентагона, в результате ударов нет пострадавших, передает РИА Новости.

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба», — сказано в сообщении.

Командование отметило, что данный инцидент является угрозой для сил коалиции, что, в свою очередь, ведет к дестабилизации в регионе.

Ранее стало известно, что США предложили вывести отряды подконтрольных американцам курдских боевиков на севере Сирии, чтобы избежать проведения Турцией трансграничной операции.