Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 26 ноября 2022Мир

Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии

Пентагон сообщил, что американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Фото: Osman Orsal / Reuters

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о ракетном обстреле американской военной базы в Сирии. По данным Пентагона, в результате ударов нет пострадавших, передает РИА Новости.

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не было нанесено никакого ущерба», — сказано в сообщении.

Командование отметило, что данный инцидент является угрозой для сил коалиции, что, в свою очередь, ведет к дестабилизации в регионе.

Ранее стало известно, что США предложили вывести отряды подконтрольных американцам курдских боевиков на севере Сирии, чтобы избежать проведения Турцией трансграничной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о неизменности планов по развитию России
Известная модель обсудила с подписчиками совместный сон с детьми
На Украине сообщили о начале эвакуации жителей из Херсона
Назван способ найти шпионскую программу на телефоне
Россия запретит продавать нефть вводящим потолок цен странам
Названа дата переговоров ЕС по обсуждению потолка цен на российский газ
Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии
Маск пообещал сделать смартфон собственного производства
Зеленскому посоветовали отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории
Трем странам предрекли валютный кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.