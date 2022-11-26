Си Цзиньпин заявил о намерении развивать отношения с КНДР

Си Цзиньпин заявил о желании развивать отношения Китая и КНДР на фоне изменений в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что на фоне происходящих в мире изменений он намеревается развивать дружественные отношения КНДР для того, чтобы добиваться стабильности в регионе и во всем мире, сообщает РИА Новости.

«Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными. В последние годы я и товарищ генеральный секретарь (Ким Чен Ын — прим. «Ленты.ру») встретились несколько раз и пришли к общему понимаю касательно ряда важных вещей, развили отношения двух стран и открыли новую страницу в истории», — заявил он.

По его словам, в настоящее время в мире происходят значимые изменения, которые также демонстрируют необходимость укрепления отношений с Северной Кореей. Си Цзиньпин уверен, что таким образом удастся достичь лучшего благосостояния народов обоих государств, а также процветания в регионе.

Ранее сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон обрушилась с критикой на администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Еля, назвав их идиотами. Таким образом она отреагировала на слова властей Южной Кореи, которые назвали пуски ракет КНДР провокацией и начали настаивать на введении дополнительных санкций против Пхеньяна.