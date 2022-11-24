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08:02, 24 ноября 2022Мир

Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи идиотом

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон назвала президента Южной Кореи идиотом «верным псом» США

Фото: Jorge Silva / Pool / Reuters

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, назвав их идиотами. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Таким образом она отреагировала на слова властей Южной Кореи, которые назвали пуски ракет КНДР провокацией и начали настаивать на введении дополнительных санкций против Пхеньяна. По данным агентства, Ким Ё Чжон назвала Сеул «верным псом» Вашингтона.

Сестра северокорейского лидера отметила, что в данном вопросе Южная Корея лишь поддержала США, которые заговорили о «независимых санкциях» против КНДР. «Этот отвратительный акт еще яснее показывает, что южнокорейская группировка является "верным псом" и марионеткой США», — заявила Ким Ё Чжон. — «Я удивлена, почему граждане Южной Кореи все еще остаются пассивными наблюдателями за подобными действиями "правительства" Юн Сок Ёля и других идиотов, которые продолжают создавать опасную ситуацию».

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Ранее США и Южная Корея пообещали ответить на возможное применение ядерного оружия КНДР. Лидеры двух государств разделили свою серьезную озабоченность по поводу «недавних беспрецедентных и агрессивных провокаций Северной Кореи», а также договорились поддерживать и укреплять твердую совместную позицию обороны между странами.

КНДР 18 ноября (4:14 по мск) осуществила запуск неустановленной баллистической ракеты в направлении Японского моря.

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Марина Совина
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