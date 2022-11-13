Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 13 ноября 2022Мир

США и Южная Корея пригрозили КНДР

США и Южная Корея пообещали ответить на возможное применение ядерного оружия КНДР

Фото: KCNA / Reuters

США и Южная Корея пообещали ответить на возможное применение ядерного оружия КНДР. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление глав двух государств — Джо Байдена и Юн Сук Ёля.

«Два лидера разделили свою серьезную озабоченность по поводу недавних беспрецедентных и агрессивных провокаций Северной Кореи и договорились поддерживать и укреплять плавную координацию и твердую совместную позицию обороны между Южной Кореей и США», — говорится в сообщении пресс-службы южнокорейского президента.

Отмечается, что ответ Южной Кореи и США на любую ядерную угрозу со стороны КНДР будет «подавляющим», при этом будут использованы «все доступные средства».

Встреча двух лидеров прошла в камбоджийском Пномпене, где проходит Восточноазиатский саммит. Ранее Байден присутствовал на выступлении главы российского МИД Сергея Лаврова. Фото с заседания, на котором присутствует американский лидер, выложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Генерал США допустил наступление Украины к Крыму зимой
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Звезда «Сумерек» женился
США и Южная Корея пригрозили КНДР
Избивающий маленького сына и инвалида россиянин попал на видео
Рогозин высказался о сроках своего нахождения в зоне СВО
В Москве резко выросла заболеваемость COVID-19
Жителям Киева посоветовали покинуть город
Винер высказалась о смене спортивного гражданства российскими гимнастками
Во Франции заявили о раздражении Украины из-за призывов к переговорам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.