США и Южная Корея пригрозили КНДР

США и Южная Корея пообещали ответить на возможное применение ядерного оружия КНДР

США и Южная Корея пообещали ответить на возможное применение ядерного оружия КНДР. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на заявление глав двух государств — Джо Байдена и Юн Сук Ёля.

«Два лидера разделили свою серьезную озабоченность по поводу недавних беспрецедентных и агрессивных провокаций Северной Кореи и договорились поддерживать и укреплять плавную координацию и твердую совместную позицию обороны между Южной Кореей и США», — говорится в сообщении пресс-службы южнокорейского президента.

Отмечается, что ответ Южной Кореи и США на любую ядерную угрозу со стороны КНДР будет «подавляющим», при этом будут использованы «все доступные средства».

Встреча двух лидеров прошла в камбоджийском Пномпене, где проходит Восточноазиатский саммит. Ранее Байден присутствовал на выступлении главы российского МИД Сергея Лаврова. Фото с заседания, на котором присутствует американский лидер, выложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.