Байден слушал выступление Лаврова на Восточноазиатском саммите

Президент США Байден слушал выступление главы МИД Лаврова на Восточноазиатском саммите

Президент США Джо Байден слушал выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в Камбодже. Фото с заседания, на котором присутствует американский лидер, выложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На снимке видно, что как минимум несколько членов американской делегации присутствовали в зале во время выступления Лаврова. Среди них был и президент США Джо Байден. На фото также попали члены делегаций Сингапура и Филиппин.

Среди участников Восточноазиатского саммита — представители государств, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. Они обсуждают вопросы политического обустройства, а также кооперацию между странами.

Тем временем Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине. По его словам, Вашингтон и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украине, это помешало участникам принять коллективные решения.