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10:29, 13 ноября 2022Мир

Байден слушал выступление Лаврова на Восточноазиатском саммите

Президент США Байден слушал выступление главы МИД Лаврова на Восточноазиатском саммите

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден слушал выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в Камбодже. Фото с заседания, на котором присутствует американский лидер, выложила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На снимке видно, что как минимум несколько членов американской делегации присутствовали в зале во время выступления Лаврова. Среди них был и президент США Джо Байден. На фото также попали члены делегаций Сингапура и Филиппин.

Среди участников Восточноазиатского саммита — представители государств, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. Они обсуждают вопросы политического обустройства, а также кооперацию между странами.

Тем временем Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине. По его словам, Вашингтон и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украине, это помешало участникам принять коллективные решения.

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Олег Давыдов
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