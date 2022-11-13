Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине

Лавров: США и партнеры на ВАС настаивали на неприемлемых оценках ситуации на Украине

Американская сторона и ряд западных партнеров в ходе Восточноазиатского саммита (ВАС) настаивали на абсолютно неприемлемых требованиях и оценках сложившейся на Украине ситуации, в связи с чем совместного заявления по итогам ВАС принято не было. Об этом в воскресенье, 13 ноября, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Каких-либо коллективных решений сегодня принято не было, поскольку США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — заявил руководитель дипведомства. Кроме того, Лавров отметил, что основные направления будущего сотрудничества будут отражены в коммюнике, которое по итогам саммита выпустит председательство Камбоджи от своего имени.

Отмечается, что среди участников ВАС — представители стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. В ходе саммита представители государств обсуждают вопросы политического обустройства, а также кооперацию между странами.

Ранее в ноябре стало известно о попытках военного альянс AUKUS, членство в котором имеется у США, Англии и Австралии, расширения. Так, в настоящее время в союз пытаются завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию.