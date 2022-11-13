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09:59, 13 ноября 2022Мир

Лавров предупредил о расширении западного военного альянса

Глава МИД России Лавров предупредил, что в AUKUS хотят завлечь Канаду и Японию

Фото: Shutterstock

Военный альянс AUKUS, в который входят США, Англия и Австралия, пытаются расширить. В военный альянс хотят завлечь Новую Зеландию, Канаду и Японию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия поддержала позицию КНР по передаче Австралии атомных подлодок в рамках оборонного партнерства AUKUS и согласна с необходимостью включить данную тему в повестку заседания совета управляющих МАГАТЭ.

В сентябре 2021 года Канберра вместе с Вашингтоном и Лондоном организовала оборонное партнерство AUKUS. Его ключевой целью стала защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере. В рамках альянса AUKUS стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Австралия получит от США или Британии технологии создания атомных субмарин.

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Варвара Кошечкина
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