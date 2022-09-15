Россия поддержала позицию Китая по AUKUS

Россия поддержала позицию КНР по передаче Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS

Россия поддержала позицию КНР по передаче Австралии атомных подлодок в рамках оборонного партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) и согласна с необходимостью включить данную тему в повестку заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва, как и Пекин, видит проблему в передаче ядерных материалов Австралии. «Проблема AUKUS заключается в том, что впервые двумя ядерными державами военно-морские атомные реакторы будут переданы не обладающему ядерным оружием государству. Необходим межправительственный процесс в МАГАТЭ для урегулирования этого. AUKUS должен начать отвечать на наши вопросы», — заявил он.

В сентябре 2021 года Канберра вместе с Вашингтоном и Лондоном организовала оборонное партнерство AUKUS. Его ключевой целью стала защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере. В рамках альянса AUKUS стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Австралия получит от США или Британии технологии создания атомных субмарин.

22 июля стало известно, что Австралия в рамках AUKUS разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подлодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря.

В начале сентября министр обороны Австралии Ричард Марлз рассказал, что военно-морские силы (ВМС) Великобритании в рамках оборонного партнерства AUKUS обучат австралийских моряков на борту своих атомных субмарин. Военные пройдут обучение на британской атомной подводной лодке класса HMS Anson Astute. Канберра работает «рука об руку» с Лондоном над созданием компетенций, которые позволят Австралии однажды создать собственный флот атомных подводных лодок.