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Британия обучит австралийских моряков на борту своих атомных субмарин

ВМС Британии в рамках AUKUS обучат австралийских моряков на борту своих атомных субмарин

Фото: Caroline Chia / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании в рамках оборонного партнерства AUKUS обучат австралийских моряков на борту своих атомных субмарин. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, передает South China Morning Post.

Глава австралийского Минобороны совместно с подавшим в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном принял участие в сдаче в эксплуатацию атомной подводной лодки класса HMS Anson Astute 31 августа. Бывший британский лидер указал, что именно на этой субмарине будут тренироваться австралийские моряки.

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По словам Марлза, Канберра работает «рука об руку» с Лондоном над созданием компетенций, которые позволят Австралии однажды создать собственный флот атомных подводных лодок. «Продемонстрированные технологии, возможности и смертоносность действительно впечатляют, и Австралия с нетерпением ждет продолжения наших переговоров в рамках партнерства с AUKUS», — сказал министр.

Ранее страны блока AUKUS провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили предоставление Австралии атомных подводных лодок без ядерного вооружения в кратчайшие сроки. В консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

22 июля стало известно, что Австралия в рамках AUKUS разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подлодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря.

В сентябре 2021 года Канберра вместе с Вашингтоном и Лондоном организовали оборонное партнерство AUKUS, ключевой целью которого является защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере.

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Анжелика Бережная
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