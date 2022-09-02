Британия обучит австралийских моряков на борту своих атомных субмарин

ВМС Британии в рамках AUKUS обучат австралийских моряков на борту своих атомных субмарин

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании в рамках оборонного партнерства AUKUS обучат австралийских моряков на борту своих атомных субмарин. Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, передает South China Morning Post.

Глава австралийского Минобороны совместно с подавшим в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном принял участие в сдаче в эксплуатацию атомной подводной лодки класса HMS Anson Astute 31 августа. Бывший британский лидер указал, что именно на этой субмарине будут тренироваться австралийские моряки.

По словам Марлза, Канберра работает «рука об руку» с Лондоном над созданием компетенций, которые позволят Австралии однажды создать собственный флот атомных подводных лодок. «Продемонстрированные технологии, возможности и смертоносность действительно впечатляют, и Австралия с нетерпением ждет продолжения наших переговоров в рамках партнерства с AUKUS», — сказал министр.

Ранее страны блока AUKUS провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили предоставление Австралии атомных подводных лодок без ядерного вооружения в кратчайшие сроки. В консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

22 июля стало известно, что Австралия в рамках AUKUS разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подлодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря.

В сентябре 2021 года Канберра вместе с Вашингтоном и Лондоном организовали оборонное партнерство AUKUS, ключевой целью которого является защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере.