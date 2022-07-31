Великобритания и США решили предоставить Австралии атомные подлодки

Белый дом: AUKUS обсудил предоставление Австралии атомных подлодок

Страны блока AUKUS (Австралия, Великобритания и США) провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили предоставление Канберре атомных подводных лодок без ядерного вооружения в кратчайшие сроки. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

В частности, в консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Делегации обсудили интенсивную работу и прогресс, которого удалось достичь с момента объявления о создании AUKUS», — говорится в сообщении.

22 июля стало известно, что Австралия в рамках AUKUS разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подлодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря.

Ранее сообщалось, что Австралия решила нарастить боевой потенциал из-за роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и ради сохранения регионального порядка. Глава Минобороны страны Ричард Марлз назвал приоритетным оборонное партнерство с США и Великобританией в рамках AUKUS.