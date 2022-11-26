Минобороны заявило о создании в США варианта COVID с 80-процентной смертностью

Глава войск РХБЗ Кириллов: США создали вариант COVID-19 с 80-процентной смертностью

В Соединенных Штатах создали вариант коронавируса, который вызывает летальный исход 80 процентов лабораторных животных. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, его цитирует РИА Новости.

По словам главы войск РХБЗ, искусственный возбудитель коронавируса был создан в стенах Бостонского университета в октябре 2022 года на основе штамма омикрон и изначально спровоцировавшего пандемию «уханьского» варианта. Кириллов также отметил, что при взаимодействии с новым патогеном защитные свойства антител снижаются в 11 раз, а существующие вакцины против него неэффективны.

«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 процентов заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — добавил он, подчеркнув, что сам факт проведения подобного эксперимента указывает на отсутствие в США системы госнадзора за научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.

Представитель Минобороны утверждает, что исследование проводилось на средства американского госбюджета вопреки отсутствию соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности. Он напомнил, что в распоряжении Пентагона есть система, которая способна контролировать местонахождение и использование опасных патогенов в лабораториях, размещенных по всему миру, а также мониторить результаты различных экспериментов.

Ранее в Минобороны России заявили о возвращении из украинского плена девяти военных.