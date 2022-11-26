Стало известно об исчерпании странами НАТО возможностей поддержки Украины

Стало известно об исчерпании рядом стран НАТО возможностей поддержки Украины

Ряд стран НАТО, прежде всего небольшие государства, исчерпали свой потенциал возможностей военной поддержки Украины, 20 из 30 членов альянса «изрядно истощены». Об этом в субботу, 26 ноября, пишет The New York Times со ссылкой на свой источник в военном блоке.

При этом собеседник журналистов отметил, что оставшиеся десять членов НАТО, среди которых Франция, Германия, Италия и Нидерланды все еще могут нарастить объемы поставок вооружений.

В материале отмечается, что Запад прикладывает все усилия к поиску все более дефицитных вооружений и боеприпасов советской эпохи, которые Украина способна использовать сейчас. Среди образцов такой техники названы зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72 и, что особенно важно, артиллерийские снаряды советских калибров.

Также имеют место попытки найти альтернативные системы, пусть и не новые, но способные заменить сокращающиеся запасы дорогостоящих зенитных ракет и противотанковых комплексов Javelin.

Авторы указывают, что все это «посылает западным оборонным предприятиям убедительные сигналы о том, что долгосрочные контракты не за горами».

Более того, сообщается, что сейчас обсуждается возможность восстановления старых заводов в Чехии, Словакии и Болгарии, которые могли бы возобновить производство снарядов советских калибров для украинской артиллерии, большая часть которой по-прежнему представляет собой технику советского производства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс значительно расширил производство боеприпасов советских калибров для Украины в Восточной Европе. «Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — отметил он.