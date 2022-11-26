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20:07, 26 ноября 2022Мир

Стало известно об исчерпании странами НАТО возможностей поддержки Украины

Стало известно об исчерпании рядом стран НАТО возможностей поддержки Украины

Фото: Shutterstock

Ряд стран НАТО, прежде всего небольшие государства, исчерпали свой потенциал возможностей военной поддержки Украины, 20 из 30 членов альянса «изрядно истощены». Об этом в субботу, 26 ноября, пишет The New York Times со ссылкой на свой источник в военном блоке.

При этом собеседник журналистов отметил, что оставшиеся десять членов НАТО, среди которых Франция, Германия, Италия и Нидерланды все еще могут нарастить объемы поставок вооружений.

В материале отмечается, что Запад прикладывает все усилия к поиску все более дефицитных вооружений и боеприпасов советской эпохи, которые Украина способна использовать сейчас. Среди образцов такой техники названы зенитно-ракетные комплексы С-300, танки Т-72 и, что особенно важно, артиллерийские снаряды советских калибров.

Также имеют место попытки найти альтернативные системы, пусть и не новые, но способные заменить сокращающиеся запасы дорогостоящих зенитных ракет и противотанковых комплексов Javelin.

Авторы указывают, что все это «посылает западным оборонным предприятиям убедительные сигналы о том, что долгосрочные контракты не за горами».

Более того, сообщается, что сейчас обсуждается возможность восстановления старых заводов в Чехии, Словакии и Болгарии, которые могли бы возобновить производство снарядов советских калибров для украинской артиллерии, большая часть которой по-прежнему представляет собой технику советского производства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс значительно расширил производство боеприпасов советских калибров для Украины в Восточной Европе. «Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — отметил он.

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Игорь Дмитров
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