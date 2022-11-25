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12:58, 25 ноября 2022Мир

НАТО расширила производство боеприпасов советских образцов для Украины

Столтенберг: НАТО расширила производство боеприпасов советских образцов для Украины

Фото: George Frey / Getty Images

НАТО значительно расширила производство боеприпасов советских образцов для Украины в Восточной Европе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 29-30 ноября в Бухаресте, передает ТАСС.

«Мы видим, что продукция значительно расширилась. В частности, НАТО смогла значительно нарастить производство советских вооружений и боеприпасов, которые срочно нужны Украине, все еще имеющей большое количество советской артиллерии, для которой нужны боеприпасы и запчасти. Отдельные страны на восточном фланге альянса все еще имеют значительные производственные мощности для этого», — заявил глава альянса.

Ранее Столтенбрег заявил, что специалисты НАТО не обслуживают системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины, так как альянс не является стороной конфликта. Столтенберг подчеркнул, что Украина не нуждается в специалистах альянса, потому что сами украинские военнослужащие проходили подготовку в странах НАТО для управления этими системами.

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Анжелика Бережная
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