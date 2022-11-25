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12:53, 25 ноября 2022Мир

В НАТО открестились от обслуживания ПВО на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не обслуживает ПВО на территории Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Специалисты НАТО не обслуживают системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории Украины, так как альянс не является стороной конфликта. Об этом заявил генсек блока Йенс Столтенберг, его цитирует РИА Новости.

«Персонал НАТО не осуществлял работы на территории Украины. Это еще раз подчеркивает, что НАТО не является частью конфликта», — открестился он от обслуживания ПВО, выступая на брифинге 25 ноября в Брюсселе.

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Столтенберг подчеркнул, что Украина не нуждается в специалистах альянса, потому что сами украинские военнослужащие проходили подготовку в странах НАТО для управления этими системами.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил, что грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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Глеб Бажуткин
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