Создатель ячейки запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» получил условный срок

Под Челябинском организатор ячейки запрещенных «Свидетелей Иеговы» получил условный срок

В Челябинской области жителя города Аша приговорили к шести годам условно за создание ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Также ему запретили работать в религиозных организациях в течение трех лет.

По данным спецслужбы, деятельность организованной фигурантом ячейки была пресечена в 2021 году сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Ее члены проводили нелегальные встречи, проповедовали учение среди жителей региона, вербовали новых сторонников и распространяли экстремистскую литературу в соцсетях.

16 ноября сообщалось, что на Ставрополье организатора собраний ячейки «Свидетели Иеговы» приговорили к шести годам колонии. Он проводил собрания в частном доме.