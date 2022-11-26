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10:42, 26 ноября 2022Силовые структуры

Создатель ячейки запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» получил условный срок

Под Челябинском организатор ячейки запрещенных «Свидетелей Иеговы» получил условный срок

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Челябинской области жителя города Аша приговорили к шести годам условно за создание ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Также ему запретили работать в религиозных организациях в течение трех лет.

По данным спецслужбы, деятельность организованной фигурантом ячейки была пресечена в 2021 году сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Ее члены проводили нелегальные встречи, проповедовали учение среди жителей региона, вербовали новых сторонников и распространяли экстремистскую литературу в соцсетях.

16 ноября сообщалось, что на Ставрополье организатора собраний ячейки «Свидетели Иеговы» приговорили к шести годам колонии. Он проводил собрания в частном доме.

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Елизавета Новикова
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