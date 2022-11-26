На Украине сообщили о начале эвакуации жителей из Херсона

Министерство реинтеграции Украины сообщило о начале эвакуации жителей из Херсона

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о начале эвакуации жителей Херсона, который находится под контролем Киева, передает ТАСС со ссылкой на заявление на странице ведомства в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Началась бесплатная эвакуация из Херсона. Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми ста херсонцами», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в настоящее время жители города могут эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог.

20 ноября вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале добровольной эвакуации жителей из подконтрольных киевским властям районов Херсонской области. Политик уточнила, что каждый сможет уехать в более безопасные регионы. Государство возьмет на себя обязанности по доставке этих людей до места, обеспечит проживание, медицинское обслуживание.