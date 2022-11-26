Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:28, 26 ноября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о начале эвакуации жителей из Херсона

Министерство реинтеграции Украины сообщило о начале эвакуации жителей из Херсона

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/ Globallookpress.com

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о начале эвакуации жителей Херсона, который находится под контролем Киева, передает ТАСС со ссылкой на заявление на странице ведомства в Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Началась бесплатная эвакуация из Херсона. Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми ста херсонцами», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что в настоящее время жители города могут эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог.

20 ноября вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале добровольной эвакуации жителей из подконтрольных киевским властям районов Херсонской области. Политик уточнила, что каждый сможет уехать в более безопасные регионы. Государство возьмет на себя обязанности по доставке этих людей до места, обеспечит проживание, медицинское обслуживание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о неизменности планов по развитию России
Известная модель обсудила с подписчиками совместный сон с детьми
На Украине сообщили о начале эвакуации жителей из Херсона
Назван способ найти шпионскую программу на телефоне
Россия запретит продавать нефть вводящим потолок цен странам
Названа дата переговоров ЕС по обсуждению потолка цен на российский газ
Пентагон сообщил об обстреле американской базы в Сирии
Маск пообещал сделать смартфон собственного производства
Зеленскому посоветовали отказаться от попыток «вернуть» утраченные территории
Трем странам предрекли валютный кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.