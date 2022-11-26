Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»

Рэп-исполнитель Рич выпустил альбом под названием «Культура отмены»

Рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) выпустил новый альбом под названием «Культура отмены». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«"Культура отмены" — мой новый альбом про нас, русских. Я описал, как мы тут живем 2022 год, что чувствуем и за что переживаем», — рассказал музыкант и отметил, что на первую песню в альбоме, которая называется «На Неве», был снят клип.

Всего в «Культуру отмены» вошли семье композиций: «На Неве», «Поле, поле, поле», «Северная Африка», «Береги себя», «У баков», «Маленькие дети» и «Человек».

По словам исполнителя, ему стоило огромного труда выпустить альбом, так как «в релизе по надуманным причинам отказывали дистрибьюторы и площадки».

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