Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 26 ноября 2022Россия

В России ввели упрощенный порядок лицензирования производств лекарств

Премьер-министр Мишустин утвердил упрощенный порядок лицензирования производств лекарств

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 2023 года упрощенного порядка лицензирования деятельности по производству лекарств. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее упрощенный порядок был введен в качестве эксперимента, а с начала следующего года он начнет действовать на постоянной основе. Российские производители смогут отправлять документы, необходимые для получения лицензий от Минпромторга, через портал госуслуг.

«Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям. Срок выдачи лицензий сокращается с 45 до 30 рабочих дней», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что новые меры позволят выдавать максимальное количество разрешений и лицензий и помогут оптимизировать процессы в сфере разрешительной деятельности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла заявление о пропаже второй упавшей на территории Польши ракеты
В России заявили о необходимости увеличить число медиков в новых регионах
Проект интеграции систем здравоохранения новых регионов России внесут в кабмин
Ревнивый россиянин избил беременную любовницу, побрил ее налысо и снял на видео
МЧС предупредило жителей Московской области об опасности
Стало известно о состоянии Месси перед следующим матчем ЧМ-2022
В России ввели упрощенный порядок лицензирования производств лекарств
Россия поднялась на четвертое место в мире по объему золотовалютных резервов
В Европе оценили сроки пребывания украинских беженцев
Российские ученые первыми в мире обнаружили новый эффект в стеклах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.