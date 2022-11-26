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00:43, 26 ноября 2022Силовые структуры

Росгвардейцы ударили по лодкам для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра

Росгвардия нанесла удар по лодкам для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы нанесли удар по двум станциям, где находились лодки для переброски десанта Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Артиллерийские подразделения Росгвардии нанесли огневое поражение по 71 району скопления живой силы, 43 наблюдательным пунктам, семи позициям артиллерии ВСУ, а также двум стоянкам лодок, которые противник намеревался использовать для переброски десанта на левый берег Днепра», — отметили в пресс-службе.

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В Росгвардии также сообщили, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях было выявлено 14 подозреваемых в пособничестве ВСУ.

Сотрудники ведомства изъяли из незаконного оборота более 30 экземпляров огнестрельного оружия, гранатометы, гранаты и патроны, взрывчатые вещества и элементы для изготовления взрывных устройств, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» и противотанковую управляемую ракету.

14 ноября сообщалось, что росгвардейцы обнаружили за три дня шесть тайников с боеприпасами ВСУ в Херсонской области.

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Марина Совина
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