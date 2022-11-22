Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 22 ноября 2022Силовые структуры

Росгвардейцы задержали в Запорожье пособника ВСУ

Пособника ВСУ с коктейлями Молотова и шипами для колес задержали в Запорожье

Фото: РИА Новости

В Запорожской области военнослужащие Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, после задержания мужчина сознался, что передавал ВСУ сведения о месторасположении российских военных. Кроме того, он перечислял денежные средства представителям националистических групп. При обыске силовики нашли у подозреваемого готовые к использованию коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания автомобильных шин.

В ходе допроса уроженец Запорожья заявил, что вынужден был заняться опасной деятельностью под давлением. Он раскаивается и активно сотрудничает с российскими правоохранительными органами.

14 ноября сообщалось, что росгвардейцы обнаружили за три дня шесть тайников с боеприпасами ВСУ в Херсонской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Азамат Асланов
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Мужчина пришел грабить банк с браслетом слежения на лодыжке
На Украине заявили о повреждении практически всех электростанций
Дуда поговорил с выдающим себя за Макрона человеком в день падения ракеты
Мясников назвал вредные для потенции лекарства
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.