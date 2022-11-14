Росгвардия нашла шесть схронов ВСУ с боеприпасами под Херсоном

Росгвардейцы обнаружили за три дня шесть тайников с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Росгвардейцы обнаружили за три дня шесть тайников с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецподразделений во время разведок изъяли из схронов в северо-западной части области автомат АКС-74У, девять ручных наступательных гранат, четыре ручных противотанковых гранатомета (РПГ), два комплекта обмундирования ВСУ, две дымовые шашки и десять ящиков с патронами.

А в юго-восточной части Херсонской области спецназ Росгвардии нашел 500 патронов, выстрелы для противотанковых гранатометов и ручные гранаты с запалом.

Ранее стало известно, что Росгвардия ликвидировала 15 военнослужащих ВСУ на николаевском направлении.