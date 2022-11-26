Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 26 ноября 2022Мир

В МАГАТЭ назвали последствия удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

Эксперт Чудаков: удар по отработавшему топливу на ЗАЭС спровоцирует эффект «грязной бомбы»
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов — прим. «Ленты.ру») с отработавшим топливом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может спровоцировать эффект «грязной бомбы», предупредил в беседе с РИА Новости замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Беседуя с журналистами на полях сочинского форума «Атомэкспо», Чудаков объяснил, что если на площадке есть отработавшее топливо, которое было помещено в бетонные контейнеры на сухое хранение, то эффект «грязной бомбы» можно получить при попадании любого артиллерийского снаряда и «бомба в виде бомбы» для этого не нужна.

Собеседник агентства отметил, что контайнмент, может не выдержать артиллерийский удар. Чудаков рассказал, что ему случалось видеть последствие ракетного удара Бушерской атомной электростанции в Иране. Тогда, вспомнил эксперт, ракета легко пробила и проплавила стену контайнмента.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Захарова высмеяла заявление о пропаже второй упавшей на территории Польши ракеты
В России выявили 6088 новых случаев коронавируса
В Минздраве заявили об активном распространении свиного гриппа в России
Стало известно о помощи талибов при строительстве объектов для ЧМ-2022 в Катаре
Американский Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю орбиту вокруг Луны
Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР
Российские матери назвали самую ценную форму поддержки
Принц Саудовской Аравии сделал футболистам дорогие подарки за матч с Аргентиной
Стали известны подробности о командирах иностранных наемников на Украине
Создатель ячейки запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» получил условный срок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.