В МАГАТЭ назвали последствия удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

Эксперт Чудаков: удар по отработавшему топливу на ЗАЭС спровоцирует эффект «грязной бомбы»

Попадание артиллерийского снаряда в контайнмент (герметичная оболочка, пассивная система безопасности энергетических ядерных реакторов — прим. «Ленты.ру») с отработавшим топливом на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может спровоцировать эффект «грязной бомбы», предупредил в беседе с РИА Новости замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Беседуя с журналистами на полях сочинского форума «Атомэкспо», Чудаков объяснил, что если на площадке есть отработавшее топливо, которое было помещено в бетонные контейнеры на сухое хранение, то эффект «грязной бомбы» можно получить при попадании любого артиллерийского снаряда и «бомба в виде бомбы» для этого не нужна.

Собеседник агентства отметил, что контайнмент, может не выдержать артиллерийский удар. Чудаков рассказал, что ему случалось видеть последствие ракетного удара Бушерской атомной электростанции в Иране. Тогда, вспомнил эксперт, ракета легко пробила и проплавила стену контайнмента.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.