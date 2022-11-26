Макей заявлял о незаинтересованности Запада в мире на Украине

Глава МИД Белоруссии Макей в интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине

Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал в одном из последних интервью РИА Новости министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который ранее скоропостижно скончался на 65-м году жизни.

Тогда он объяснил, что Запад ни в коей мере не желает допустить, чтобы Россия «выиграла что-либо в данной ситуации». По его словам, никто не хочет возрождения России в качестве державы, которая играла бы надлежащую ей роль в мире. Глава белорусского МИД также заявлял, что чем больше будет затягиваться этот конфликт, тем больше трагедии он принесет именно для Украины.

Кроме того, Макей указал на тот факт, что уровень конфронтации достиг небывалой высоты, и это губительно для всей планеты. Политик допустил, что, если стороны не будут слушать и слышать друг друга, это может привести к планетарной войне.

В интервью Макей подчеркивал, что Белоруссия готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Однако, отмечал он, для этого требуется политическая воля обеих сторон.

О скоропостижной смерти белорусского министра иностранных дел стало известно 26 ноября. Причины смерти не сообщаются. Известно, что политик в ближайшие дни должен был встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, планировавшим визит в Минск на 27-28 ноября.